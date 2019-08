Fotokunstnik jagab kohtumisel oma lummava sarja sünnilugu

Fotosari “Ansel” on fotograafi ja kunstniku Kaupo Kikkase austusavaldus legendaarse fotograafi ja looduskaitsja Ansel Adamsi tööle.

“Pilvelaamad, lumelagendikud, puitristid, kuusesalud. Ja mäed, mäed, mäed. Kaanel seisis nimi Ansel Adams, kriitpaber rudises sõrmede all. Lummavad halltoonid fotograafias on nagu klaveri klahvid muusikas: kõigile samad, aga vaid vähesed oskavad need kõlama panna. Meie rajad hakkasid lõikuma, kuni ma ei saanud tema kutset enam eirata,” märgib Kaupo Kikkas.