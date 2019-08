Kaitseliitlased stardivad ränkraskele luurevõistlusele

Tänavu läheb rajale 29 neljaliikmelist võistkonda. Mõõtu tullakse võtma 14 riigist. Väliskülalistest on kolme tiimiga esindatud Soome, kahega USA ning ühega Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Itaalia, Kanada, Leedu, Läti, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia ja Taani riigikaitseorganisatsioonid. Samuti võistleb USA, Bosnia ja Hertsegoviina, Eesti ühisvõistkond.

Peale võõramaiste relvavendade lähevad võistlustulle kodumaised jõustruktuurid. Kaitseliidust on esindatud Harju, Järva, Pärnumaa, Rapla ja Tallinna malev ning Naiskodukaitse.

Admiral Pitka luurevõistlus on Kaitseliidu korraldatav rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, mis toimub igal aastal Eesti eri piirkonnas, et vähendada Eesti võistkondade koduväljaku eelist. Mõõduvõtu eesmärk on mõõta reaalsusele võimalikult lähedastes oludes osalejate väljaõppe taset, relvastust ja varustust ning moraali.