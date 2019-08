Galerii: emad ja nende võsukesed pidasid rinnapiimapiknikku

Kahe lapse ema Ulla-Helin Mengel märkis, et tema tuli täna piknikule, saamaks teistelt häid nippe, kuidas last emapiimast võõrutada. “Olen plaaninud umbes aasta rinnapiima anda. Öeldakse, et esimese eluaastani on see lapsele kõige parem toit,” sõnas Mengel. “Lapsed pole palju haiged olnud. Noorem (kümnekuune, A. K.) oli nohune, seda ka siis, kui tantsupidu tegin ja ta oli rinnast eemal. See võib muidugi kokkusattumus olla.” Mengel on veendunud, et just emapiim paneb aluse lapse tervislikule tulevikule.