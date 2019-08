Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele tuginedes on Kihnu tunnistatud kõrvaliseks piirkonnaks ega pea lõpnud loomi üle mere mandrile vedama, vaid need võib saarele matta. Veterinaar- ja toiduamet andis Kihnule sellekohase õiguse 6. juulil 2016 ja sõsarsaarel Ruhnus kehtib leevendus tänavu 30. juulist. Kõrvaliseks piirkonnaks on 2012. aastast tunnistatud ka Hiiumaa.