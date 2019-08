Mereäärsed vallad võtsid mõõtu rannamängudel

“Discgolf kogub kõikjal Eestis üha populaarsust. Sel alal oleks võistlejaid kindlasti rohkemgi olnud, aga iga omavalitsus sai välja panna ainult ühe võistkonna. Võrkpallgi on väga populaarne: harrastajatele on hulk sarju, palju noori käib trennis ja rahvusmees- ja -naiskondki on oma tulemustega eeskujuks ja innustajaks,” arvas Kirikal. “500 ja 1000 meetri jooksumaa on paras igale tervisesportlasele – nendel distantsidel ei pea täiest jõust tormama ega ole need hirmuäratavalt pikad.”