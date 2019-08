Soojenev ilm toob kaasa äikese

Öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib esineda äikest. Puhub lõunakaare tuul kiirusega kuni seitse meetrit sekundis. Sooja on 10–16 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunatuul kaks kuni seitse meetrit sekundis ja laine kõrgus ulatub 0,2st 0,7 meetrini. Sajab hoovihma ja nähtavus on mõõdukas. Sooja tuleb 14–16 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, paiguti on äikest ja sadu võib olla tugev. Õhtupoolikul saartest alates pilvisus hõreneb ja sajuhood harvenevad. Puhub lõuna-, Põhja-Eestis idatuul kaks kuni kaheksa, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis, saartel pöördub tuul läände. Sooja on 17–22 kraadi.