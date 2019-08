Ritsiklinnud on minu silmis ühed viimastest, kes suvemeeleolu luua aitavad. Meie kolmest ritsiklinnuliigist on mulle südamelähedasemad jõgi- ja võsa-ritsiklind. Nende kummaline laul on mulle jõeäärsetelt luhtadelt tuttav juba lapsepõlvest, mil õhtuti vanaisaga ahvenaid ja särgi püüdmas käisime. Kuigi laulu kostis kõrgest rohust ja põõsaste varjust sageli, õnnestus neid salapäraseid pruuni sulestikuga tiivulisi harva silmata.