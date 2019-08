Uute autode müüki vedas juulis kolm marki

Pärnumaa automüügistatistika koostaja Danel Karpenderi sõnutsi on suurt erinevust juuniga raske seletada.

“Pigem oli juuni väga tagasihoidlik, mida võib seletada puhkuste algusega. Üldiselt on see Pärnus ikka nii olnud, kuigi ka kogu Eesti müük juunis jäi tagasihoidlikuks,” kommenteeris ta, lisades, et juuliks sooritati varem alustatud tehingud.