Kas Pärnu saab laste jõhkrutsemisele piiri panna?

Juhtum, mis lõppes noore elu kaotusega, on traagiline, šokeeriv ja tuletab meelde, et sõnadest tuleb jõuda kaugemale. Iga Pärnu inimene – nii laps kui täiskasvanu – saab anda panuse, sekkudes või teatades numbril 112, kui näeb pealt vägivalda. Hädas lastest, kelle alla kuuluvad needki, kes võivad kujutada ohtu teistele, saab teada anda lasteabi telefonil 116 111 või veebivestluses. Omavalitsus ja riigi saavad põhjalikult otsa vaadata pakutavatele teenustele. Kas need jõuavad küllalt kiiresti õigete inimesteni? Kas need on tõhusad? Kas rahastusest kättesaadavuse tagamiseks piisab?