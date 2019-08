Andke andeks, uued bussid?

Inimesi rahustatakse: oodake oktoobrit, siis saate uued bussid nagu riigihankes ette nähtud. Vahest varemgi. Kui keegi julgeb selles kahelda, leiab ATKO Bussiliinide Pärnu osakonna juhataja Kalvi Murro, et kriitika on halvustav (PP 20.04.19).

Tegelikult on kahtlemiseks põhjusi küll. Unustagem olematu halvustamine ja vaadakem fakte! Pärnu Postimees vahendas tänavu 1. märtsil, et pool kontrollitud ATKO bussidest võeti liinilt maha ja saadeti erakorralisele ülevaatusele (PP 01.04.19). Sama probleemi käsitles uudisteportaal Delfi, vahendades majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhtspetsialisti Eda Rembeli põhjendusi, miks aasta alguses algatas ministeerium ATKO raskete rikkumiste suhtes haldusmenetluse, mis võib päädida bussifirma tegevusloa peatamise või kehtetuks tunnistamisega (Delfi 02.08.19). Samal päeval vahendasid Eesti uudisteagentuurid teadet, et Põhja-Eesti ühistranspordikeskus lõpetab koostöö ATKOga. Varem on räägitud üleväsinud juhtidest, sõidumeerikutega manipuleerimisesest ja Kloogal ATKO bussiga juhtunud ja sõitjate vigastustega lõppenud liiklusõnnetusest.