Seenelkäik võib lõppeda nii ja naa

“Tori vallas on metsad krõbekuivad,” ütleb teles kaameramehena leiba teeniv Verner Vilgas, kes kurdab, et metsa all pole seenelõhnagi. Kuigi ta jäi veel juuli keskel korjatud puraviku- ja kukeseenesaagiga üsna rahule. “Tuleb vist niiskematesse metsadesse seenemaid avastama minna.”

Kuulu järgi leidub kukeseeni Are kandis, ent Soomaal on praegu seenevaene aeg. Kohalik turismiedendaja Aivar Ruukel enda puravikumetsast seeni ei näinud. “Vihma on meil sadanud vaid viimased kaks päeva, liiga kuiv on olnud,” nendib Ruukel ja loodab, et ilmataat saadaks natuke rohkem vihma.