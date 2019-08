Elu on nii kujunenud. Olen sündinud Haapsalus, aga 1953. aastal tuli mu pere Pärnusse ja sellest ajast saadik olen siin elanud. Oleme siin küll ühte, teise ja kolmandasse kohta kolinud, aga ma ei ole kunagi mõelnud, et võiksin kuskil mujal Eestis elada. Ma õppisin Tallinna riikliku konservatooriumi lavakunstikateedris ja pärast seda suunati mind Endla teatrisse. Peale selle on kõik teised mu tegemised olnud Pärnuga seotud.