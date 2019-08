Omanik peletas Kilingi-Nõmmes tuttuue auto kallal askeldanud öised vargad minema

Reinholdi sõnutsi ei seostata varguskatset esialgu juuli alguse autovarguste lainega, kui Pärnust viidi mõne päeva jooksul minema kolm sõidukit. Öösel toime pandu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust.

Reinhold lisas, et kui uurimisel selguvad asjaolud, mille puhul tekib seos teiste autovargustega, uuritakse juhtumit neid arvesse võttes edasi.

Autovarguste järel soovitas politsei olla eriliselt tähelepanelik Toyotade omanikel, sest kõik minema viidud sõidukid olid just seda marki.

“Kui võtmevaba käivitussüsteemiga auto seisab maja ees ja võti on jäetud näiteks koridori, muudab see varastele auto ärandamise lihtsamaks, sest võtme signaal ulatub sõidukini,” seletas ta. Ta lisas, et erilist tähelepanu võiksid sõidukite varguskindlamaks muutmisele pöörata välismaise numbrimärgiga masinate omanikud.