Lauri Habakuk: S*tt ja kusi

Niisiis ei saa ma ikkagi jutustada meie idüllilise kuurortlinna parkide lilleilust ega suvepealinna kuumast rannamelust. Olukorra kirjeldamiseks on paslik kasutada Olavi Ruitlase värssi: “Siin on nii palju sitta ja nii palju kust, et selle välja saamiseks elust tuleb suuremaks raiuda ust.” Ainukese vahega, et ust, mida suuremaks raiuda, polegi. On päratu kõrge ja paks kivimüür.