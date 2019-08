Gildipäevad toimuvad sel aastal Steineri aias, Pühavaimu ja Uuel tänaval. “Kuna meie enda majagi asub Uuel tänaval, tahame, et kauplejad oleksid rõõmsasti meie ümber,” seletas gildipäevade korraldaja Stella Laur.

Kauplejaid on kokku tulnud ligemale 100. Välismaalt kohalesõitnuid on vähe: vaid mõni lõunanaaber Lätist ja Leedust. Laadalt leiab nii keraamikat, rõivaid, mänguasju kui muud. “Meil on rangelt ainult käsitöö ja disain, vahendustooteid üldse ei ole,” kinnitas korraldaja. Laadalt ei puudu kohalikud talumehed, kes pakuvad omakasvatatud-valmistatud toidukraami. Gildipäevade ühepäevakohvikud kutsuvad mekkima koduseid küpsetisi: kooke ja pirukaid.