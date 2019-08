Galerii: kodukultuuri kannavad edasi pühendunud aiakujundajad

MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse juhatuse esimees Arvi Altmäe rääkis, et 62 vastuvõtule palutu hulgas on igast maakonnast kolm esindajat ja Tallinna, Tartu ja Pärnu ilusaimate koduümbruste kujundajad. Uue kategooriana toimus tänavu targa kodu konkurss, see tähendab targalt ehitatud ja kujundatud kinnistut.