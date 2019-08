Galerii: Kihnu pillilaagri lõppkontserdil sillerdas külla oodatud päike

Eile hommikul mõni tund enne pärastlõunast lõppkontserti nautisid pillilapsed vaba aega. Ilmateade ennustas küll äikest ja vihma, ent talu õuel sillerdas päike. Just nii palav, et seljast heideti kampsunid ja jalast plätud. Kuigi oskuste täiendamine on laagri põhieesmärk, võeti ühtlasi aega, tutvumaks Kihnuga: selle kultuuri (filmide ja muuseumi), käsitöö ja keelega. Nii maaliti, meisterdati ja seigeldi saarel.