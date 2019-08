Värvikuulid pakuvad ühele lõbu, teisele õudusunenägu

Sõpradest said lahingu­väljal vaenlased. FOTO: Erakogu

Veedame koos sõpradega kauni suveõhtu vanas õlletehases, seljas tunked ja käes relvad, mille balloonid sisaldavad paarisada rohelist värvikuuli. Oleme valmis semud kaheks jagama ja neljakorruselisse päevinäinud majja üksteise pihta tulistama minema ehk asuma paintball’i mängima. Sõbrad on ekstaasis ja väidavad, et see on lõbus. Kahtlen. Naeratan närviliselt, et mitte liiga hirmunud paista.