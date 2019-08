“FutureCo meeskonda kogunes nii mõnigi Pärnust pärit, aga Tallinnas tegutsev liige,” rääkis Pärnu juurtega peakorraldaja Kai Isand. Peale projektipõhise, vaid üritustele pühendunud meeskonna on abiks idee autorid Forwardspace’i tiimist.

Teemad ja ürituse kava sündisid koostöös Eesti idufirmade kogukonna liikmetega. Eesti on tuntud kiirekasvuliste start-up'ide poolest. Et uhkusega seda märki edasi kanda, tuleb Isanda sõnutsi kogukonnas rohkem käima lükata vestlust teemal, kuidas kiire kasvu juures ehitada tõhusaid ja õnnelikke meeskondi, hoida organisatsioonikultuuri ning kuidas inimesed selle kõige keskel arenevad. Peakorraldaja toonitas: “Inimesed on ettevõttes kõige kallim vara!”