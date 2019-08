Öötaevasse pilgu pööranuid lummab tähesadu

Pärnu Pernova loodusmaja astrokeskuse juhi Aarne Pauli sõnutsi on perseiidid ilmselt kõige tuntum langevate tähtede sadu ja selgi aastal kujunevad need vaatemänguks. Paul loendas esimesed langevad tähed eelmisel nädalal astronoomide kokkutulekul, kui neid võis näha iga viie-kuue minuti tagant.

Suve lõpu meelde tuletava perseiidide meteoorisaju põhjustab komeet Swift-Tuttle, mis avastati 1862. aastal. Tegemist on suurima teadaoleva Maast korduvalt mööduva objektiga. Hiiglasliku komeedi tuum on umbes 26 kilomeetrit lai, seega ei ole põhjust muretseda, et tähesajud meie eluajal lakkaksid, tolmu tekitamiseks materjali jätkub.

Nähtavad sähvatused öötaevas on komeedist eraldunud põlema süttinud osakesed, mis sisenevad Maa atmosfääri. Neid nimetatakse meteoorideks. Kui suurem tükk jõuab maapinnale, lõpetab ta meteoriidina. Enamik perseiidide meteooridest on maapinnale jõudmiseks liiga väikesed: nad on liivaterasuurused osakesed ja põlevadki enne ära. Suurem osa nendest tükikestest on tuhatkond aastat vanad.