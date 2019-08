Koolitarvete ostmine ei ole lapsevanematele lihtsaks tehtud, kuna valikuid on nii palju. FOTO: Elin Hein

Õppeaasta algus läheneb ja kätte on jõudnud aeg koolitarbed hankida. Kui gümnaasiumi- ja põhikooliõpilane saaks hakkama vaid pastaka ja mõne vihikuga, siis kooliuusiku ostunimekiri on mõnevõrra pikem. Et uurida, kui kalliks läheks kogu kaup aabitsasaaja lapsevanematele, käisin kolmes poes, kaasas üks ja sama ostunimekiri.