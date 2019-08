Annetekoda ootab Pärnumaa talente

Kõik Pärnumaa igas eas elanikud on oodatud konkursil esitlema oma loomingut ükskõik millisel erialal (rahvakunst, käsitöö, sport, leiutamine, robootika, muusika, kunst, tants, luule jm). Talendijaht on mõeldud nii neile, kes juba tegutsevad mõnes valdkonnas, kui neile, kes eri põhjustel pole siiani saanud oma annet avada. Kõigil avaneb võimalus tutvustada end laiemale publikule kas üksikesinejana või koos teistega.

“Andekatele inimestele väljundi leidmine on vajalik Eesti laiapõhjalise kultuuriruumi rikastamiseks ja talendipoliitika kujundamiseks selle kõige laiemas tähenduses. Oma riigi väiksuse pärast ei saa me lubada, et ühegi inimese anne jääks tähelepanuta," rääkis Eesti kultuuri koja esinaine ja Annetekoja konkursi ellukutsuja Pille Lill.