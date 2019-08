Vaba Rahva Laulu idee sündis saeveskis viie sekundiga

“Mitte et see kontsert oli kehv, aga see ei olevat olnud Vabaduse Laul,” meenutas Kannisto loetut. Muu seas esines seal lääne bände ja kõlas muudki kui vaid eesti keel. Suurem osa kommentaare ei olnud teab mis meeldivad. Tagasi saekaatrisse tööle asudes välgatas Kannistol mõte korraldada ise midagi. “Uhkustades ikka ütlen, et see oli viis sekundit, aga äkki oli hoopis kolm, mil see klikk käis.”