Urr Lau jämmist sündis singel pöörajooksmisest

Kvarteti liige, muusikaõpetaja Rõigas rääkis, et kollektiivi looming sünnibki suuresti just koos jämmides, mil kasutatakse häält, beatbox'i, looper'it (seadeldis, mis taasesitab äsja lauldud-mängitud partiid, L. V.) ja efektiplokke, võimaldades tuua kuulajateni eri muusikastiile, heliefekte ja kooskõlasid.

“Laulutekstid ja viisid otsime eesti folklooripärandist, et seostada need tänapäevaga,” avaldas Rõigas. “Võtame rahvaviisi ette ja hakkame sellele kujundama seadet. Salvestame kogu proovi ja saame vajaduse korral kodus oma seadeid parandada ja täiendada.”

Vokaalansambel sündis Rõigase sõnutsi soovist teha muusikat inimestega, kes julgevad ja tahavad avastada helimaailma uusi ja põnevaid tehnilisi võimalusi (efektiplokid ja looper). “Mäletan, et kriteeriume inimeste leidmisel oli veel, kuid olulisim oli see, et ansambli tegemine oleks kõigile prioriteet. Selleta oleks raske ühes vankris sõita,” usub Rõigas. Nii liiguvad sama rada pidi Leetsar, kellega lauldi ansamblis Greip. Samuti vana tuttav Sauga. Tallinlane Orav leiti mullu septembris tugeva konkursi kaudu.