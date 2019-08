Kamp aktiivseid linlasi toob tänavafestivaliga Uus-Saugasse särtsu

Kuid tagant ei tõuganud vajadus jäljendada. “Eesmärk on, et kogukond omavahel seguneks, tutvuks ja sõbruneks. Ei tahaks jätkata nii, et bussis küünarnukigagi teist ei riiva,” loodab Värbu, soovides tuua piirkonda juurde inimlikkust ja vahetut suhtlust, mida tänapäeval jääb aina vähemaks. Häädemeestelt pärit Värbu on Uus-Saugas elanud 13 aastat ja tõdeb kurbusega, et paljud kohalikud ei tunne naabreidki.