Planeerimisala abilinnapea Rainer Aavik meenutas kokkutulnutele, et eelmisel aastal aitasid 150 eksperti eri eluvaldkondadest sõnastada kuus eesmärki, milleni tahetakse 2035. aastaks jõuda. Need on looduskeskkonna väärtustamine, elukeskkonna ja linnaruumi arendus, kohalikku identiteeti toetav kultuur ja sport, ettevõtluse arengut toetav linn, elukestva õppe väärtustamine ja linnakodanikke toetav teenuste arendus.