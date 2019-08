Terve intervjuu olen kindel, et selle taga on Facebook. Aga lõpuks õnnestub mul välja pinnida tegelik konks. Ei pea sotsiaalmeedia sõbralistis tuulama ega nimesid pähe õppima. Kuna tegemist on võõra saladusega, siis ma seda ei reeda. Aga igal juhul oli see lõbus krutski. Intervjuu käigus joonistub välja, et just selline lõbus inimene Anne Aas ongi. Ta isegi ütleb, et huumorita elada ei suudaks.