Täna õhtuks selguvad Vana Maailma medalivõitjad

Väikseimate purjekate C-grupis õnnestus Dagö klubi kapteni Sven Nuutmanni meeskonnal jahil Postimees Sailing Team napsata kaks sõiduvõitu ja tõusta enne viimast päeva teisele kohale. Liidrina jätkav kalevlaste Matilda 4 taanlase Joachim Aschenbrenneri juhtimisel lõpetas sõidud viienda ja teisena, edestades hiidlasi kolme kohapunktiga. Pärnu jahtklubi lipu all seilava mulluse Euroopa meistri Aivar Tuulbergi Katariina II oli eile neljas ja kaheksas ning jäkab pronksmedali graafikus.

„Tundub, et meie kodune tase on väga kõva,“ kommenteeris võistluspäeva Katariina II roolimees Karl Hannes Tagu. „Ise jäime täna natuke teiste vahele kinni ega saanud enda sõitu sõita. Suurematel paatidel on kerge eelis. Esimeses sõidus tegime oma ära, oli sile vesi ja keskmine tuul, kõik liiguvad kiiresti. Teises sõidus saime kohe stardis oma laksu kätte, kui lipu juurest panime esimesena ajama, aga tuul pööras paremale. Hiljem vasakust nurgast ärasaamisega oli juba tükk tegemist.“