Retk sillast sillani paneb ujujad taas proovile

Kuigi eelregistreerimine lõppes eile, saab end kirja panna homme kohapeal tund enne algust Papiniidu silla all. Enne starti teevad korraldajad kõikidele osalejatele ohutusinstruktaaži ja kogu retke vältel saadab ujujaid turvapaat. Lapsed võivad kaasa lüüa üksnes lapsevanema nõusolekul.

Üks korraldajaid Tõnu Kütt toonitas, et osavõtt on omal vastutusel ja katkestamine pole mingi probleem. “Kui on midagi, siis mine välja ära. Ei ole vaja punnitada lõpuni,” lisas Kütt.