Maisi väärtus väljendub tõlvikute arvus

Vahelduva ilmastikuga suvi annab maisile kasvuhoogu nii, et soojamaataim on põldudel pikkust visanud üle mehe pea. Kuid silotaime väärtust ei hinda karjale talvise ninaesise eest hoolekandjad pikkuse, vaid tõlvikute arvu ja värvuse ehk niinimetatud piimaliini järgi, mil tõlviku ülemine tera kattelehtede all on kollane ja alumine pool helekollane.