Minu tähelepanu on köitnud 50millimeetrine objektiiv (Canon EF 50 mm f/1.8), millel kelmikas hüüdnimi fifty nifty (tõlkes võimekas 50ne). Võimekas on see tilluke, kerge ja valgusjõuline objektiiv tõepoolest. Aga suur pluss minu silmis on soodne hindki, mis jääb alla 150 euro.