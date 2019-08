Al Paldrok: Meid pannakse uskuma, et oleme kunstivõõrad

Kujurid on kunstimaastikul vaiksed ja märkamatud. Nad tulevad galeriisse, asetavad skulptuuri oma kohale ja lahkuvad. Nad üldiselt ei võta poliitikas sõna ega ava näitusi, jättes selgitamata, mida taiesed tähendavad ja kuidas neid vaatama peab. “Praegu on kunstimaastikul kombeks, et kuraator ütleb täpselt ära, millega on tegu ja mida peab seda vaadates tundma. Mulle meeldib, kui inimesed leiutavad ise tähenduse,” rääkis IN Graafika korraldaja, kujur ja tegevuskunstnik Al Paldrok (kunstnikunimega Anonymous Boh), märkides, et niisamuti arvavad teised skulptorid.