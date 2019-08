Linnaorkester viib muusika hooaja eel linnast välja

Orkestri peadirigent Kaspar Mänd märkis, et kontsert-ringreis “Hää Eesti asi!” on ühtlasi sümboolne kummardus möödunud taasiseseisvuspäevale. “Pärnumaa piirid on vahepeal muutunud ja meil tuli mõte järgemööda maakonnale ring peale sõita. Ühelt poolt tahame pakkuda linnast väljas elavatele inimestele orkestrimuusikat, mida sealkandis ilmselt tihti ei kuule. Teisalt aga avastada uusi esinemispaiku,” selgitas ettevõtmise tagamaid Mänd.