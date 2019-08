Peeter Järvelaid: Salalepingute õppetunnid

Sellise väitega alustan selleks, et möönda: läbi ajaloo on vaid väike osa rahvusvahelistest kokkulepetest olnud avalik või mingis suuremas osas avalik. Väga suur osa riikidevahelistest lepingutest on alati põhinenud kas riikide eesotsas olijate omavahelisel läbisaamisel, mis on andnud lisakindlust paberil kirjapandule. Või ongi kohe lepingute alla- kirjutamise hetkest vaid väga vähestele nägemiseks ja rändavad riikide välisteenistuste kõige salajasematesse arhiividesse hoiule.