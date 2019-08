Galerii: Classic Pärnu 2019 ratsaspordivõistlusel selgus grand prix‘ võitja

Ülipõneva põhivõistluse Mandatum Life Grand Prix võitis ümberhüpetega Kullo Kender hobusel Artas, teisele kohale tuli Hanno Ellermann Freedomil ning kolmanda koha said Gunnar Klettenberg ja Salomon. See võistlus oli ühtlasi Land Rover Trophy karikasarja finaal, mille raames selgitati välja sarja ja Land Rover Discovery aastase kasutusõiguse võitja, kelleks osutus samuti Kullo Kender. Teise koha sai Paul Argus, karikasarja kolmandale kohale tuli Urmas Raag.

Eestis esmakordselt rannaliival toimunud võistluse peakorraldajate sõnul oli pehme liivapinnase ratsaspordiks ette valmistamine proovikivi, kuid tõestati, et kõrgel tasemel ratsavõistlust on võimalik korraldada isegi nii eksklusiivsetes tingimustes. “Meil on hea meel, et üritus läks korda nii sportlaste ja nende tiimide kui ka pealtvaatajate jaoks, keda tavaliselt ratsaspordivõistlustel nii palju näha ei saa,” sõnas üks peakorraldajaist Siim Nõmmoja, kelle hinnangul külastasid kolme päeva jooksul üritust tuhanded inimesed.