Kahe silla jooksul annavad jalgadele valu nii Mukunga kui Eesti tipud

“Rahvajooksu ja samal ajal toimuvate meistrivõistluste koos korraldamine on tiimile põnev ülesanne. Pärnus on emotsionaalne ja kiire rada, korralik auhinnaraha, eriline atmosfäär: need ongi põhjused, miks suvepealinna sündmusest on kujunenud üks oodatuimaid rahvajookse. Kes kohale ei tule, saab kaasa elada kommenteeritud otseülekandele, mida näitame nii Kahe Silla klubi kodulehel kui Pärnu Postimehe veebis,” ütles ürituse peakorraldaja Vahur Mäe.