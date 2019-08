Tarmo Vanamõisa: Miks sõidueksamit peab pikalt ootama?

Tihti eeldavad noored, et asuvad autokooli õppima ja kaks kuud hiljem on juhiluba käes. Selle saavutamiseks tuleb aga pikemalt ette mõelda ning omal algatusel juurde õppida ja harjutada: autokool annab suuna kätte ja tulevane juht tegutseb omal initsiatiivil edasi, vastasel juhul jääb protsess venima.

Seda näitab ilmekalt seegi, et tänavu on sõidueksami esimesel korral läbijate hulk vaid 47 protsenti. Pole ju kõige hullem ja võiks eeldada, et korduseksamile minnes õpitakse juurde ja harjutatakse ning teise eksami läbivusprotsent on juba kõrgem.