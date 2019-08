Urmas Hännile: Ärgem külvakem segadust

Esmalt seda, et ehkki jalgtee on jalakäija, robotliikuri ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud omaette tee, mis võib olla tähistatud asjakohase liiklusmärgiga (kohustusmärk 432 “Jalgtee”), võib jalgteel, kui see on selleks paslik ja rattur ei ohusta jalakäijat, sõita ka jalgrattaga (LS-i § 31 lg 2).