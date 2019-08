Galerii: piiskop pühitses ametisse Pärnu-Jaagupi kiriku uue vaimuliku

Kirikupea oli määranud Vainu ordineerijaks piiskop Joel Luhametsa ja assistentideks assessor Ove Sandri ja Vigala kiriku õpetaja Kristiina Jõe, jumalateenistusel laulis Jakobi naiskoor.

Päikeseline pühapäev tõi Pärnu-Jaagupi kiriku rahvast tulvil, kohal oli nii kohalikke ja koguduse liikmeid, kui sõpru ja tuttavaid.

Vain on lõpetanud Tartu ülikooli psühholoogia erialal, töötanud aastaid sotsiaalvaldkonnas ja olnud ametis kriminaalhooldajana.

“Koguduse diakonina ootab mind ees kaks peamist suunda. Möödapääsmatu on tegelda majandusliku poolega, esmajoones on vaja kirikuhoone katuse renoveerimise jätkamiseks kirjutada projekt töödeks vajaliku rahastuse taotlemiseks. Teiseks inimesed: tahan olla kogudusele ja kohalikele kohapeal olemas ja edendada kogukondlikku koostööd. Nii väikeses kohas saab palju asju ära teha ühistegemiste käigus,” nimetas Vain eesmärke.

Vainu teekond abivaimulikuks saamiseks algas koguduse taotlusest tema diakonikoolituse saamiseks, samuti läks vaja soovitajaid. Seejärel toimus EELK konsistooriumi ees sisseastumiseksam ja Vain tunnistati koolitussobivaks.

Diakonikoolitus kestis neli kuud, kursus lõppes teoreetilise ja praktilise eksamiga. Abiõpetajast õpetajaks saamiseks tuleb omandada magistrikraad teoloogias. Vainul on õpingud läbitud ja ees ootab magistritöö kirjutamine.

EELKs on üle 200 vaimuliku ja diakoni, kellest iga viies on naine. Pärnu-Jaagupi koguduses on Vain esimene naisvaimulik.

Pärnu-Jakobi kirik ehitati kihelkonna kirikuks ja see teenis ka Kaisma-Kergu ja Are piirkonna elanikke. Praegu on koguduse liikmeid 900, kellest ligikaudu 160 maksab kiriku aastamaksu.

Koguduse eelmine õpetaja Tõnu Taremaa, kes teenis kogudust 2005. aastast, suundus aprillis 2018 Pärnu Eliisabeti kiriku kogudusse. Peale Taremaa lahkumist asus Pärnu-Jakobi kogudust teenima hooldusõpetajana ajutiselt Kristiina Jõgi.