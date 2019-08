Iga probleemse noorega hakkab tegelema oma politseinik

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna projektijuht Laidi Surva ja Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt nentisid, et üks põhjusi, miks lapsed vägivaldseks muutuvad, on see, et nad on kodus vägivalda pealt näinud või tundnud. Näiteks lasteaias võib selline arusaam kanduda teistelegi mudilastele.

FOTO: Mailiis Ollino