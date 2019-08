Pärnumaal on olnud üks kiiremaid brutopalga aastakasve

Selle aasta esimeses kvartalis oli Pärnu maakonnas keskmine brutokuupalk 1111 eurot ja teises kvartalis 1171 eurot. Keskmine brutotunnipalk oli 6,91 eurot, mis on 5,3 protsenti suurem kui möödunud aasta samas kvartalis.

Keskmine brutokuupalk oli tegevusaladest kõrgeim info ja side alal (2390 eurot), finants- ja kindlustusvaldkonnas (2296 eurot) ning energeetikas (1913 eurot). Võrreldes 2018. aasta teise kvartaliga tõusis keskmine brutokuupalk just muus teenindavas tegevuses, kus see on seni olnud üks madalamaid (organisatsioonide töö, kodutarvete parandus, iluteenindus). Kuupalk langes aga põllumajanduses ja kinnisvaras.