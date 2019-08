Ühisgümnaasium pani kolmeaastase projekti lõpuks partnerkoolid isamaalist laulu laulma

Projekti ametlik keel oli prantsuse keel, mis tähendas, et projektitegevus käiski peamiselt selles keeles, mistõttu oli projekt väga hea praktikavõimalus ühisgümnaasiumi prantsuse keele õppijatele. Mitu õpilast sai sellest õpiindu juurde ja on nüüdseks suundunud ülikooli prantsuse filoloogiat edasi õppima.

Valmisid lühifilmid tolerantsusest, sallivusest, võrdsusest ja vabadusest ning oma riigi ajaloost ja selle seotusest tänapäeva Euroopas aktuaalse immigratsiooniteemaga. Selgus, et tänapäeva noored on võrreldes oma vanemate või vanavanemate põlvkonnaga tunduvalt sallivamad ja seda kultuurideski, kus on valusaid immigratsioonikogemusi, nagu näiteks meil Eestis ja Küprosel, mille põhjaosa on Türgi okupeeritud juba 1974. aastast.