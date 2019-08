Kooliuusikute arv langes Pärnus seitsme aasta tagusele tasemele

Kooliminejate arv väheneb. Eelmisel aastal läks Pärnus esimesse klass 508, tunamullu 540 õpilast. Kõige enam oli koolitee alustajaid 2016. aastal – 573. Praegune tase on samas suurusjärgus seitsme aasta taguse ajaga.

Uue võimalusena avatakse tänavu Tammsaare kooli 20 õpilasest koosnev eesti õppekeelega klass. Ülejäänud 33 selle kooli esimese klassi last hakkavad õppima kas keelekümblus- või vene õppekeelega klassis.

Pärnu suurimad on 856 õpilasega Mai kool ja 821 õpilasega Ülejõe põhikool. Pärnu linnas on 19 üldhariduskooli, neist kolm erakooli ja üks riigigümnaasium. Linna koolides õpib 6078, osavaldades 1163 õpilast. Andmed on esialgsed, täpne õpilaste arv selgub 10. septembriks.