Eesti-Läti piirile alkoholi järele sõitjate arv väheneb

Pärnu Postimees võrdles alkoholihindu Eestis ja Lätis nii jaekauplustes kui ka hulgimüügiga tegelevates poodides. Selgus, et kange alkoholi puhul on hinnavahe märgatavam. Kui võrrelda jaekauplust Riias ja Pärnus, siis mõnel juhul on kangem kraam siin pea poole kallim. Lahja alkoholi puhul aga drastilist hinnavahet pole.