Piltuudis: pärnaka aias toimetas haruldane mürgine ämblik

Eestis on herilasämblik haruldane. Peamiselt elab see liik Vahemere-äärsetel aladel, kuid viimastel aastakümnetel on ta Euroopas oma levilat jõudsalt põhja ja itta laiendanud. Esimest korda nähti seda ämblikku mõni aasta tagasi Saaremaal.

Pärnu MiniZoo omanik Peeter Põldsam ütles, et herilasämblik inimesele ohtlik pole. “Ohtlik on ta kärbsele, kelle ämbliku hammustus maha võtab, kuid inimesele ei tee see midagi – natuke valus on. Muidugi, torkima ei tasu teda minna,” ütles Põldsam, kelle sõnade kohaselt elab Eestis teisigi mürgiseid ämblikuliike. “Näiteks ristiämblik on samuti mürgine,” märkis ta.