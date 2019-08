Romuring meelitab teravate elamuste nautijad Vändrasse

“Vändra romuring on aasta-aastalt muutunud üha populaarsemaks,” rääkis võidukihutamise peakorraldaja Jaan Hansen. “Kui 29. juuni keskpäeval algas internetis võistlejate registreerimine, oli juba kahe minutiga laekunud üle 160 sooviavalduse. Paraku ei saa me nii palju autosid rajale lasta ja põhimõttel “kes ees, see mees” pääseb laupäeval võistlema 70 meest ja 28 naist. Võistlusraja kõrval pakuvad välikohvikud kõhutäidet ja keelekastet, mitmesugustel atraktsioonidel saab jõudu ja osavust proovile panna. Päeva lõpus loosime kõigi pealtvaatajate vahel välja televiisori, survepesuri ja palju muud nänni.“