Hans Soll: Kuidas hallata Pärnu jõge?

Pärnu jõe halduse ideoloogia keskmes on taluperemees, kes elab selle jõe kaldal. Kui suudame peremehe ideega kaasa haarata, on kõik korras. Selleks peab ta jõudma äratundmiseni, et tema privaatsus on tagatud ja lõhe tema õue all ei ole nuhtlus, vaid au ja uhkuse asi. Arusaadavalt peab ta võtma teatud peremehekohustused.