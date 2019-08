Enne aktust pidasid pidulikus riietuses õpilased koduklassides klassijuhatajatundi, seejärel suunduti pilvitu taeva all parki.

“Sütevaka kannab kaht olulist väärtust. Üks neist on suhted: nii töötajate kui õpilaste omavahelised suhted. Loeb tolerantsus: kuidas me suhtume kaasteeliste omapäradesse, kiiksudesse. Sest kiiksud on meil kõigil. Võtame siis neid positiivselt kui rikkust, mis muudab meie kogukonda paremaks. Tsiteerides suvise laulupeo juhtmõtet: “Üksi pole keegi”, kõneles gümnaasiumi direktor Andres Laanemets kooliaasta avaaktusele kogunenutele.