Rakvere teater toob Pärnu Itaaliat ja punaseid roose

“Kuigi tegevus toimub 1930. aastate Roomas, sobib see igasse aega. Äratundmist võivad leida kõik olenemata rahvusest. Perekond ja abielusuhted on mõistetavad kogu maailmas,” rääkis lavastaja loo universaalsusest. Bongiovanni sõnutsi esitleb lugu, kuidas vahel armutakse reaalse inimese asemel hoopis iseenda unistusse ideaalsest armastusest.

Marina ja Alberto on aastaid abielus olnud. Just siis, kui naine plaanib minna puhkusereisile, saabub ukse taha salapärane kimp tulipunaseid roose. Teadmatus tekitab asjaosalistes uudishimu, mis omakorda avab väravad armastusele. “See on lugu, mille lõpp on üllatus ka kõikidele asjaosalistele,” lisas lavastaja. Tükis esitlevad end itaallaslikult suured tunded ja koomilised olukorrad.