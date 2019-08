Muuseum avab ööks uksed

Kohtuma on oodatud maalikunsti klassikud Jüri Arrak, Jaan Elken, Jaan Toomik, Enn Tegova, Peeter Alliku, Priit Pangsepp, Andrus Joonas, Aivar Kurvits ja Jaanus Ermann.

“Praegu tundub, et loodavas kunstis on rohkem destruktiivset kui konstruktiivset, mis annaks jõudu,” arvas Soosaar, kelle hinnangul näeb sotsiaalseid jooni kunstis üha vähem. “Kuraatorina olen püüdnud kokku panna näitusi, mis toetaksid ja annaksid vihjeid, kuidas võiks käituda.” Soosaare meelest on loomeinimesel oma rahva ees vastutus.